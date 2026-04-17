Oro da semplice bene rifugio ad asset multidimensionale

Negli ultimi anni, il prezzo dell’oro ha attraversato fasi di crescita, brusco calo e successiva ripresa. Dopo aver mantenuto il ruolo tradizionale di bene rifugio, il metallo prezioso ha mostrato un andamento più complesso, influenzato da vari fattori economici e geopolitici. La sua evoluzione ha attirato l’attenzione di investitori e analisti, interessati a capire come si possa inserire in un portafoglio come asset multidimensionale.

L’ascesa, il tracollo, infine la lenta ripresa. Sembra essere questa la traiettoria dell’oro negli ultimi mesi: prima il record, con le quotazioni che hanno superato a inizio anno i 5300 dollari l’oncia, poi il tracollo in piena guerra mediorientale (4400 dollari), infine il lento rialzo ora in atto. Sebbene ancora lontano dai picchi di inizio anno (il metallo giallo viene ora scambiato per poco meno di 4800 dollari l’oncia) sembra che il peggio sia passato, guerra permettendo. Ma è davvero così? Secondo gli esperti del settore, la risposta è “sì”. Cosa aspettarsi dal prossimo futuro. Le previsioni per il resto del 2026 delineano un mercato dell’oro in una fase di consolidamento critico, ma con una struttura tecnica che rimane fondamentalmente “ rialzista ”.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Oro, da semplice bene rifugio ad asset multidimensionale Notizie correlate L’allarme di Confindustria: “L’economia è quasi ferma”. L’oro corre da bene rifugioPetrolio e gas tornano a salire, l’incertezza frena i consumi anche a causa delle tensioni globali. Leggi anche: Oro ai massimi di sempre: investitori in fuga verso la sicurezza. Perché vola il bene rifugio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Morgan Stanley mette in dubbio il ruolo rifugio dell'oro e punta su un altro metallo; Oro sotto pressione, ma il trend resta rialzista; È finito il periodo d’oro dell’oro?; Allarme sul mercato: l’ombrello dei beni rifugio è bucato. Oro, da semplice bene rifugio ad asset multidimensionaleLa guerra mediorientale ne è la conferma: per i mercati il metallo giallo ha cambiato paradigma. L’ascesa, il tracollo, infine la lenta ripresa. Sembra essere questa la traiettoria dell’oro negli ulti ... panorama.it Economia, oro: perché non è in crisi il bene rifugioL’oro ha perso il suo appeal di bene rifugio? È la grande domanda sui mercati dopo che il metallo giallo non ha fatto da paracadute a marzo con le turbolenze innescate dal ... ilmessaggero.it Oro nero in caduta e Borse in rialzo dopo l'annuncio dell'Iran, cui ha fatto seguito quello di Donald Trump su Truth: «Ma il blocco navale americano resta». - facebook.com facebook Champions, un traguardo che vale oro: dal Napoli all’Atalanta, in sei per tre posti. Il calendario x.com