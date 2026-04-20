Botte minacce e insulti a moglie e figlia | 45enne violento sotto processo

Un uomo di 45 anni di Umbertide è stato portato davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver aggredito verbalmente e fisicamente la moglie e la figlia, con episodi di botte, minacce e insulti. La procura ha contestato anche la violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo è difeso dagli avvocati Massimo Perari e Sergio Foscoli.

Un 45enne di Umbertide, difeso dagli avvocati Massimo Perari e Sergio Foscoli, è finito sotto processo, davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare.Secondo la Procura di Perugia l’imputato, “con.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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