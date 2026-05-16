Un uomo è stato messo in carcere dopo aver subito ripetuti episodi di violenza in famiglia. Secondo quanto ricostruito, avrebbe picchiato la moglie, insultata e minacciata più volte, e si sarebbe anche rivolto con aggressività alle due bambine. La donna ha riportato lesioni e segni di umiliazione, mentre le figlie sono state coinvolte nelle aggressioni. Le forze dell’ordine hanno intervenuto dopo le denunce presentate dalla famiglia, portando l’uomo in cella.

Picchiava la moglie, la umiliava regolarmente. La insultava e minacciava fisicamente. E se la prendeva anche con le due bambine. Il tutto sotto effetto spesso della droga che assumeva regolarmente. Una situazione infernale, che è stata stroncata l’altra sera, quando i carabinieri della Stazione di Lissone hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di un 45enne di origini marocchine residente a Lissone. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della coniuge e delle figlie minorenni conviventi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato nel comune di Villasanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’inferno in famiglia. Botte, insulti e minacce a compagna e bambine. Marito violento in cella

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Botte e minacce al compagno in sedia a rotelle: Dammi un figlio o ti seppellisco. Donna a processo

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