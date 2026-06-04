È stato inaugurato un nuovo ambulatorio di prossimità presso il circolo di Vitolini. L'apertura mira a fornire servizi sanitari più accessibili ai residenti, riducendo i tempi di attesa e facilitando le visite mediche di base. La struttura è stata creata per rispondere alle esigenze della comunità locale, offrendo assistenza più vicina alle abitazioni. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della comunità.

VINCI "Un nuovo servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini e per rispondere concretamente ai bisogni della comunità. Un ringraziamento particolare al dottor Alessandro Bonci, alla dottoressa Ramona Dinice e alla dottoressa Marta Mariotti per la disponibilità e l’impegno dimostrati. Grazie a Sicomor Ets, alla Misericordia di Vinci per il supporto organizzativo e al Circolo di Vitolini per aver messo a disposizione gli spazi che ospiteranno il servizio". E’ così che il sindaco Daniele Vanni ha commentato ieri l’inaugurazione del nuovo ambulatorio di prossimità di Vitolini, allestito negli spazi del circolo. Uno spazio sanitario che, fa sapere l’amministrazione comunale, entrerà a pieno regime a partire dalla prossima settimana, con tre aperture settimanali: sarà aperto lunedì pomeriggio, mercoledì mattina e venerdì pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ambulatorio di prossimità è realtà. Inaugurazione al circolo di Vitolini: "Avvicinata la sanità ai cittadini"

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