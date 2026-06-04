L' ambulatorio di prossimità di via Saffi inaugurato sette mesi fa è già chiuso

Notizia in breve

L'ambulatorio di via Saffi, aperto sette mesi fa, è stato chiuso a inizio giugno. I pazienti che avevano appuntamenti o richieste di informazioni si sono trovati senza servizi. La struttura, inaugurata nell’ottobre 2024, non è più disponibile per le visite o il supporto sanitario. La chiusura è avvenuta senza preavviso pubblico.