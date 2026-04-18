Rimpallo tra Comune e Regione sul cantiere fantasma | così il ponte di Campanelle è chiuso da sette mesi

Da sette mesi il ponte di Campanelle rimane chiuso, con un continuo scambio di responsabilità tra il Comune e la Regione riguardo ai lavori di riparazione. Ieri mattina, alcuni residenti, rappresentanti del quartiere e studenti delle classi terze di un istituto scolastico locale si sono riuniti sul luogo, accompagnati da alcuni insegnanti, per osservare lo stato del ponte e discutere delle difficoltà causate dalla chiusura.

"Eravamo ieri mattina presso il ponte di Campanelle insieme ad alcuni residenti, al presidente del Campanelle, ai consiglieri della VII Circoscrizione e a una ventina di alunni delle classi terze dell’IPS Galvani, accompagnati da due docenti.Ancora una volta è stato sottolineato come, dalla fine.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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