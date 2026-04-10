Sinner che numero | gancio-cielo contro Auger-Aliassime a Montecarlo

Durante i quarti di finale a Montecarlo, Jannik Sinner ha realizzato un punto spettacolare contro il canadese Auger-Aliassime. Dopo aver toccato morbido sotto rete e risposto al suo avversario, l’italiano ha eseguito una veronica no-look con un’estensione notevole. L’azione ha suscitato attenzione tra il pubblico presente, aggiungendosi alle fasi più memorabili della partita.

Jannik Sinner vince un punto clamoroso contro Auger-Aliassime nei quarti di finale a Montecarlo: dopo un tocco morbido sotto rete e la risposta del canadese, l'italiano si esibisce con una splendida veronica no-look, con un'estensione degna di Kareem Abdul-Jabbar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che numero: "gancio-cielo" contro Auger-Aliassime a Montecarlo Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di SkyJannik Sinner ha sconfitto il ceco Thomas Machac in tre set al Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato ai quarti di finale sulla terra rossa... Atp Montecarlo: in campo Sinner-Auger-Aliassime 6-3, 1-1 - DIRETTADopo la sofferta vittoria di ieri contro il ceco Tomas Machac, Jannik Sinner torna in campo a Montecarlo, nei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il servizio domina in queste ... ansa.it Sinner sfida Auger-Aliassime diretta, Masters 1000 Montecarlo quarti di finale oggi LIVEJannik Sinner sfida il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. C'è grande curiosità sulla tenuta fisica di Jannik, che contro il ceco ha ceduto un set interr ... msn.com