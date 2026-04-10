Sinner che numero | gancio-cielo contro Auger-Aliassime a Montecarlo

Da gazzetta.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i quarti di finale a Montecarlo, Jannik Sinner ha realizzato un punto spettacolare contro il canadese Auger-Aliassime. Dopo aver toccato morbido sotto rete e risposto al suo avversario, l’italiano ha eseguito una veronica no-look con un’estensione notevole. L’azione ha suscitato attenzione tra il pubblico presente, aggiungendosi alle fasi più memorabili della partita.

Jannik Sinner vince un punto clamoroso contro Auger-Aliassime nei quarti di finale a Montecarlo: dopo un tocco morbido sotto rete e la risposta del canadese, l'italiano si esibisce con una splendida veronica no-look, con un'estensione degna di Kareem Abdul-Jabbar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, che numero: "gancio-cielo" contro Auger-Aliassime a Montecarlo

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