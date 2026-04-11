Nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, Felix Auger-Aliassime è stato eliminato nei quarti di finale da Jannik Sinner. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, senza ulteriori dettagli sul punteggio o sulle modalità di gioco. La sconfitta interrompe il percorso del canadese nella competizione, mentre Sinner avanza alla fase successiva del torneo.

Nulla da fare per Felix Auger-Aliassime, piegato da Jannik Sinner al quarti del Masters 1000 di Montecarlo. Un grande match, quello del canadese, ma alla fine a vincere è sempre lui, il ragazzo di San Candido. Il confronto sulla terra battuta ha confermato un copione già visto negli ultimi mesi: intensità alta, ritmo serrato e una solidità che, nei momenti chiave, continua a premiare l’azzurro. Auger-Aliassime ha saputo reggere l’urto per lunghi tratti, mostrando aggressività e buona qualità negli scambi, ma senza riuscire a spostare davvero l’inerzia del match. Sinner, invece, ha gestito con lucidità le fasi più delicate, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale dove troverà ancora Alexander Zverev, ormai avversario abituale nelle fasi finali dei tornei più importanti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner è come il ping-pong: che dramma per Auger-Aliassime

Sinner-Auger Aliassime, Jannik a un passo dalla semifinale: il pronosticoNonostante abbia ceduto un set a Machac, il numero due del mondo parte come grande favorito anche nei quarti: i precedenti lo vedono in vantaggio per...

Troppo Sinner per Auger-Aliassime Jannik in semifinale con ZverevDopo le preoccupazioni del giovedì per le condizioni fisiche durante il match con il ceko Machac ecco tornare il vero Jannik Sinner.