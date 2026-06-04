L' alternativa alla religione della tecnica e ai guru

Magnifica Humanitas non è semplicemente un'enciclica sull'intelligenza artificiale. In perfetta continuità, anche simbolica, con la Rerum Novarum di Papa Leone XIII che si trovò ad affrontare l'emersione di un'altra rivoluzione, quella industriale, l'enciclica del pontefice americano indica il magistero e il ruolo di istituzione della persuasione e dell'amore connaturati storicamente alla Chiesa. Il sottotitolo scelto, d'altronde, è evidente scelta di campo, «sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale». Quindi non un orizzonte semplicemente difensivo in campo morale, quanto la richiesta attiva di essere parti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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