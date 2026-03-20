Ad Arezzo, un rappresentante di Rizzo presenta Egiziano Andreani, affermando che sono l’unica alternativa ai paggi e ai lacchè della politica nazionale. L’evento si svolge il 20 marzo 2026 e vede la partecipazione di esponenti del movimento che dichiarano di voler offrire una proposta diversa rispetto alle figure tradizionali della scena politica. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sui numeri dell’iniziativa.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Rizzo ad Arezzo presenta Egiziano Andreani: “siamo l’unica alternativa ai paggi e ai lacchè della politica nazionale. Noi stiamo con i cittadini, loro con le formule di potere” “I tempi di attesa al San Donato sono eccessivi ed inaccettabili, sia in fase di diagnosi che di cura. i numeri del personale medico-infermieristico risultano addirittura inferiori alla presenza media dello stesso nell’arco delle 24 ore giornaliere. Si tratta di gravissime carenze organizzative e a farne le spese sono direttamente i cittadini”La sanità è solo uno dei moltissimi temi trattati da Egiziano Andreani nel corso della presentazione della sua candidatura a primo cittadino di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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