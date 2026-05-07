Devoluzione dell’arte | dalla estetica della forma alla tecnica della funzione

L’arte è un’attività umana che crea rappresentazioni del mondo attraverso tecniche e forme specifiche. Nel corso del tempo, si è passati da un approccio incentrato sull’estetica della forma a un’attenzione maggiore alla funzione pratica delle opere. Questa evoluzione riflette un cambiamento nel modo in cui l’arte viene concepita e utilizzata, passando da un semplice esercizio di imitazione a un mezzo di comunicazione e funzionalità.

d i Luca Sorrentino L’arte è un artificio mimetico elaborato dall’uomo per trasferire la realtà nell’ambito del suo dominio. Essa afferisce a una tecnica magica primitiva per mezzo della quale la riproduzione formale delle cose vale come principio della loro acquisizione per la sopravvivenza. Il linguaggio inizia, come negli infanti, da una lallazione onomatopeica dei suoni primitivi, che la mente registra e ripete per riprodurli a tempo opportuno. Così nelle grotte di Altamira il cavernicolo magicamente prefigurava la scena venatoria, che avrebbe poi realmente esperìta in fase di cattura della preda. L’arte all’origine non fu una attività...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Cambio alla guida tecnica della Libertas: Mattia Focchi eredita dalla panchina di coach Nello Caliendo Inchiesta arbitri, la nota dell’Aia: “Rammarico per caso Rocchi, verrà assicurata continuità funzione tecnica”(Adnkronos) – "L’Associazione Italiana Arbitri esprime il proprio rammarico per quanto appreso dagli organi di stampa in relazione alla vicenda che...