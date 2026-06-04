L' algoritmo della scuola va al tappeto | docente agrigentina vince dopo 10 anni di esilio

Dopo dieci anni di battaglie legali, una docente di scuola primaria di Agrigento ha ottenuto il diritto di tornare in servizio nella sua provincia. La decisione arriva dopo un lungo percorso giudiziario che ha coinvolto l’algoritmo utilizzato per le assegnazioni del personale scolastico. La docente ha potuto riprendere il suo ruolo dopo un periodo di assenza forzata.

Dopo un decennio di battaglie legali, una docente della scuola primaria può finalmente tornare in provincia di Agrigento. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha ribaltato l'onere della prova: non è più il dipendente a dover dimostrare i malfunzionamenti dell’oscuro algoritmo ministeriale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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