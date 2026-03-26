Docente accoltellata parla la preside della scuola | Le vittime sono due la docente ma anche un minore di 13 anni

La preside della scuola di Trescore ha confermato che le vittime dell'aggressione sono due: una docente e un minore di 13 anni. La preside ha riferito che l'episodio è avvenuto nel corso di una giornata scolastica e ha sottolineato l'importanza di tutelare sia gli insegnanti sia gli studenti coinvolti. La situazione è attualmente sotto controllo e le autorità stanno indagando sull'accaduto.