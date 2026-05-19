Torino tragedia al Convitto Umberto I | morto un docente di 35 anni nel cortile della scuola
A Torino si è verificato un incidente all’interno del Convitto Nazionale Umberto I, situato in via Bligny. Un docente di 35 anni è stato trovato senza vita nel cortile della scuola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La notizia ha suscitato grande sconcerto tra studenti e personale scolastico.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico gesto all’interno dell’istituto. Tragedia nel centro di Torino, dove un professore del Convitto Nazionale Umberto I è stato trovato senza vita all’interno della struttura scolastica di via Bligny. Secondo quanto confermato dalla Polizia di Stato, il docente si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal secondo piano dell’edificio. Il corpo è stato rinvenuto nel cortile interno della scuola, dove sono immediatamente intervenuti gli agenti e il medico legale per i rilievi. L’intervento delle forze dell’ordine. La dinamica è stata ricostruita dagli investigatori della Polizia di Stato, che sono arrivati sul posto insieme alla polizia scientifica per effettuare tutti gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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