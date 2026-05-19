Torino tragedia al Convitto Umberto I | morto un docente di 35 anni nel cortile della scuola

A Torino si è verificato un incidente all’interno del Convitto Nazionale Umberto I, situato in via Bligny. Un docente di 35 anni è stato trovato senza vita nel cortile della scuola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La notizia ha suscitato grande sconcerto tra studenti e personale scolastico.

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