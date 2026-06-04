Il Bella Vista Social Fest si apre con i concerti di due artisti emergenti della scena cantautorale. Entrambi sono noti per reinterpretare il passato musicale con un approccio moderno, offrendo una nuova prospettiva sulla musica tradizionale. La manifestazione si svolge a Buggiano e si svolgerà nel corso di questa estate, coinvolgendo diversi artisti e generi.

Buggiano, 4 giugno 2026 - Due rivelazioni della nuova scena cantautorale, due artisti che filtrano il passato attraverso la lente del terzo millennio. Prendono il via venerdì 5 giugno con L'Albero e Lumiero i concerti di Bella Vista Social Fest & Sgranar per Colli, rassegna pistoiese all’insegna della natura e dello stare insieme, in programma fino a domenica a Buggiano, nel cuore della Valdinievole toscana. Il palco è quello del Parco Ox Centro Giovani e tutte le serate sono a ingresso libero. Lumiero è una voce senza tempo che si adagia su raffinato pop e sonorità vintage, schegge di chanson francaise. Il recente debutto discografico “Il Primo Grande Disco Di Lumiero” ha fatto gridare al miracolo, svettando dal sottobosco della musica italiana per diventare un instant classic del nuovo cantautorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Albero e Lumiero aprono i concerti del Bella Vista Social Fest

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