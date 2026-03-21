L' architetto Matteo Thun sulla nuova ala del Bella Vista Trafoi | Il cannocchiale è un omaggio a Gustav Thoni solo vivendo la sua storia si accede al paradiso con vista sul ghiacciaio

L'architetto Matteo Thun ha commentato la nuova ala del Bella Vista Trafoi, affermando che il cannocchiale presente nell'edificio è un omaggio a Gustav Thoni. Thun, originario di Bolzano e con studio a Milano, è amico d'infanzia di un noto campione di sci della Valanga. La sua introduzione nel progetto ha portato a un elemento che permette di godere di una vista sul ghiacciaio.

L'architetto bolzanino con studio a Milano, amico d'infanzia del campione di sci della 'Valanga azzurra' (nonché proprietario con la famiglia dell'Hotel nato nel 1875) Gustav Thoni, spiega il concept della nuova ala a partire dal 'cannocchiale centrale' che unisce parte storica e moderna con una galleria dedicata alla storia dei successi dello sci italiano nel mondo a partire dagli anni '70 e dagli ori di Thoni. Dopo i ricordi e l'adrenalina si accede all'area benessere e alle nuove suite, con piscina a sfioro sul canyon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'architetto Matteo Thun sulla nuova ala del Bella Vista Trafoi: "Il cannocchiale è un omaggio a Gustav Thoni, solo vivendo la sua storia si accede al paradiso con vista sul ghiacciaio". Articoli correlati La Temporary Band suona “Buena Vista social club”. Omaggio al son cubano sul palco del teatro PavoneIl cartellone culturale del Teatro del Pavsone, con la gestione diretta dal Comune aperta a tutta la città, riparte nel nuovo anno nel segno della... Fischnaller, bis olimpico di bronzo nello slittino con vista sul 2030: ‘La medaglia più bella’Alla fine di una stagione tormentata da un problema al gomito e da una condizione fisica non più “da 25enne”, Dominik Fischnaller ha scelto il giorno... Altri aggiornamenti su Matteo Thun Temi più discussi: Matteo Thun e Gustav Thöni insieme per il nuovo progetto dell’Hotel Bella Vista di Trafoi; Matteo Thun e Gustav Thöni insieme per il nuovo progetto dell’Hotel Bella Vista di Trafoi; Matteo Thun e Gustav Thöni insieme per il nuovo progetto dell’Hotel Bella Vista di Trafoi; Ispirata all’idea di un nido tra le montagne, la nuova ala del Bella Vista è firmata Thun & Thöni. Trafoi, l’Hotel Bella Vista cresce: nuova ala firmata Matteo Thun e focus sul wellbeing di alta quotaUn investimento che punta a rafforzare l’appeal della struttura nel segmento upscale, con un’offerta orientata a design, sostenibilità e benessere ... travelquotidiano.com Biennale architettura a Venezia, la baita di Matteo Thun ispirata all'enciclica di papa FrancescoCi sono tante vite resuscitate nel luogo di riflessione realizzato da Matteo Thun a Venezia, ispirato all’Enciclica Fratelli Tutti di papa Francesco. C’è quella del legno degli alberi di una baita ... corrieredelveneto.corriere.it Nello storico albergo della famiglia Thöni apre una nuova ala progettata dall’architetto Matteo Thun, amico d’infanzia del mitico Gustav, leggenda dello sci azzurro Leggi l'articolo facebook