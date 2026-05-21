Borghi dei Tesori Fest aprono le porte sei piccoli comuni del Palermitano | il programma del terzo e ultimo weekend

Sabato e domenica 23 e 24 maggio si svolge il terzo e ultimo fine settimana del Borghi dei Tesori Fest, un evento promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori e dall’associazione Borghi dei Tesori. Sei piccoli comuni del Palermitano aprono le loro porte ai visitatori, offrendo un’occasione per scoprire luoghi meno conosciuti dell’isola. La manifestazione coinvolge diverse località, con programmi che prevedono visite guidate, esposizioni e iniziative culturali. L’evento si inserisce nella serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione dei borghi storici.

Sabato e domenica prossimi (23 e 24 maggio) il terzo e ultimo weekend del Borghi dei Tesori Fest, il progetto della Fondazione Le Vie dei Tesori e dell’associazione Borghi dei Tesori, che aggrega piccoli Comuni di tutta l’Isola. Un circuito turistico animato dai giovani delle comunità che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Presentato Borghi dei Tesori Fest 2026, le interviste

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