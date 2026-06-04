L' AI ora vuole decidere se il tuo dolore è vero

Una scena comune tra chi soffre di dolore cronico si ripete: una persona viene interrogata o valutata da un medico o da un'assicurazione, spesso senza possibilità di contestare. Ora, l'intelligenza artificiale sta entrando nel processo decisionale, analizzando dati e segnali per determinare se il dolore è reale o meno. Questa tecnologia viene applicata anche in ambiti clinici e assicurativi, con l’obiettivo di verificare l’autenticità delle testimonianze e delle diagnosi.

C'è una scena che chiunque conviva con il dolore cronico conosce a memoria. Si svolge in un ambulatorio, o dietro la scrivania di un assicuratore, o al tavolo di cucina davanti a un familiare. Una persona prova a spiegare quanto male sente. E dall'altra parte arriva, prima o poi, la stessa domanda, pronunciata con vari gradi di gentilezza: "Ma è davvero così grave? Sei sicuro che non sia tutto nella tua testa? Hai provato a farti un po' più forte?". Il dolore, quello vero, quello che non si vede in nessuna radiografia, ha sempre dovuto fare i conti con lo scetticismo di chi lo guarda da fuori. Ed è proprio su questa ferita antica che oggi si posa la promessa più seducente, e più insidiosa, dell' intelligenza artificiale applicata alla medicina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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