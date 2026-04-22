Se tuo papà non è il tuo vero padre

Recentemente, si è verificato un caso in cui una persona ha scoperto di non essere figlia biologica di chi ha sempre considerato suo padre. La rivelazione ha portato a un cambiamento significativo nell’immagine di sé e nella relazione familiare. La notizia ha suscitato attenzione nei media, evidenziando come questa scoperta possa influenzare profondamente le emozioni e l’equilibrio di chi la vive.

Scoprire di non essere figlia biologica di chi hai sempre chiamato “papà” è un evento che può scuotere profondamente la propria identità. Ma non è così raro come si può pensare: oggi, con la diffusione dei test genetici, sempre più persone scoprono verità familiari rimaste nascoste per anni. Un’indagine del 2023 di Eurostat ha stimato che, in Europa, circa il 3,7% dei bambini nati in coppie non sposate ha un padre diverso da quello registrato all’anagrafe. Ma nel 2025, lo studio di genealogia genetica su un arco di 500 anni, curato dal biologo belga Maarten Larmuseau, ha invece evidenziato che solo l’1,5% dei bambini in Europa avrebbe un padre biologico diverso da quello “ufficiale”.🔗 Leggi su Dilei.it

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