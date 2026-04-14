De Laurentiis | Se Conte vuole andare via deve decidere subito Non lascerebbe il Napoli all' ultimo minuto

Il presidente di una società calcistica ha affermato che, se l’allenatore desidera lasciare, deve prendere una decisione rapida, poiché non lascerebbe il club all’ultimo minuto. La discussione si è poi estesa su vari temi, tra cui le prospettive future di Antonio Conte e lo stato del calcio italiano e internazionale. La conversazione ha coinvolto diversi aspetti legati alla gestione e alle strategie del settore calcistico.

Una lunghissima chiacchierata a 360 gradi, dal futuro di Antonio Conte a quello del calcio italiano e mondiale. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso della lunga intervista rilasciata a The Athletic, ha toccato tantissimi temi, che tracciano un quadro di quelle che sono le sue.🔗 Leggi su Napolitoday.it De Laurentiis: “Conte dica subito se vuole andare via, altrimenti non abbandonerà mai il Napoli”Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Antonio Conte, che è uno dei candidati alla panchina della Nazionale. De Laurentiis: “Conte non lascerà il Napoli all’ultimo minuto, è anche una sua creatura”Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rompe il silenzio sul futuro della panchina azzurra e, in un’intervista...