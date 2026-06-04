Lago di Como barca blocca il battello della Navigazione | multa da 120 euro
Un natante si è fermato sulla rotta di un battello pubblico nel pomeriggio di ieri sul Lago di Como, causando il blocco del servizio. La polizia di Stato ha multato il proprietario con una sanzione di 120 euro. L'incidente si è verificato durante un controllo nelle acque del primo bacino del lago. Nessun danno alle persone è stato segnalato, e il natante è stato rimosso successivamente.
Un natante fermo sulla rotta di un battello della navigazione pubblica e una multa da 120 euro. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri sul Lago di Como durante uno dei controlli effettuati dalla polizia di Stato nelle acque del primo bacino del Lario.Secondo quanto accertato dagli agenti della. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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