A Bellano si celebrano i 200 anni della navigazione sul Lago di Como

A Bellano si stanno tenendo eventi e iniziative per commemorare i 200 anni dalla prima navigazione sul Lago di Como. La settimana di celebrazioni comprende incontri pubblici e attività culturali rivolte ai visitatori. La rassegna si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse realtà locali, con l’obiettivo di valorizzare la storia della navigazione nella zona. La manifestazione si conclude con un programma di eventi aperti a tutti.