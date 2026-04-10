A Bellano si celebrano i 200 anni della navigazione sul Lago di Como
A Bellano si stanno tenendo eventi e iniziative per commemorare i 200 anni dalla prima navigazione sul Lago di Como. La settimana di celebrazioni comprende incontri pubblici e attività culturali rivolte ai visitatori. La rassegna si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse realtà locali, con l’obiettivo di valorizzare la storia della navigazione nella zona. La manifestazione si conclude con un programma di eventi aperti a tutti.
Bellano celebra due secoli di storia della navigazione lariana con una settimana di eventi, incontri e iniziative culturali rivolte al grande pubblico. Dall’11 al 19 aprile 2026 si terrà infatti “Navigando il Lago di Como. 200 anni di navigazione tra passato, presente e futuro”, un articolato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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