L' affondo del Pd sullo scandalo Cefpas | Centrodestra comitato d' affari Schifani liberi la Sicilia
Il Partito Democratico ha commentato uno scandalo che coinvolge un parlamentare regionale di centrodestra, accusando il centrodestra di gestire la regione come un comitato d’affari. La denuncia si basa su recenti sviluppi giudiziari e richiama l’attenzione sulla gestione politica e amministrativa della regione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle indagini o sui reati contestati. La richiesta pubblica riguarda anche l’intervento di un rappresentante istituzionale per intervenire sulla situazione.
“Quello di oggi è l’ennesimo scandalo che riguarda un parlamentare regionale di centrodestra e conferma purtroppo, che il centrodestra gestisce la Regione come un vero e proprio comitato d’affari. Restiamo garantisti ma l'indagine di oggi fotografa in modo chiaro e netto, ancora una volta in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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