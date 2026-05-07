Schifani | La legge ' Liberi di scegliere' modello di intervento per una Sicilia che non si rassegna

"Vogliamo costruire una Sicilia in cui nessun ragazzo sia costretto a scegliere tra legalità e sopravvivenza. In cui la legalità sia la strada più naturale, più accessibile, più conveniente. La legge "Liberi di scegliere" e gli interventi nelle periferie che abbiamo avviato, come allo Zen di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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