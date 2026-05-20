In vista delle elezioni amministrative in Sicilia, il centrodestra si presenta con una divisione evidente. Il presidente della Regione ha deciso di non sostenere attivamente i candidati del suo schieramento, evitando di partecipare alle campagne elettorali. Nei giorni precedenti al voto, che si terrà tra domenica e lunedì, resterà a Palazzo d'Orleans e si limiterà a una visita a Roma per impegni ufficiali. La sua scelta segna una svolta rispetto alle precedenti campagne politiche.

Il presidente della Regione non farà campagna elettorale per i candidati del centrodestra. In questi ultimi giorni che separano dalle urne, domenica e lunedì, Renato Schifani resterà a Palazzo d‘Orleans e farà solo una puntatina a Roma per impegni istituzionali. Per il resto, non un comizio né una visita nelle città dove la coalizione che lo sostiene si sta presentano spaccata come raramente è accaduto in passato. Schifani ha preso questa decisione proprio perché «dove la coalizione è spaccata non è giusto da parte mia prendere posizione». Il riferimento è ad Agrigento, dove Dc e Lega sostengono Luigi Gentile mentre il resto del centrodestra punta su Dino Alonge. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Amministrative in Sicilia, il Centrodestra diviso: Schifani non scende in campo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cateno De Luca ospite a Bibbirria Podcast

Sullo stesso argomento

Elezioni amministrative: questo campo largo sembra già l’Ulivo (diviso e litigioso)Fategli largo che ripassa lui: il voluminoso ex senatore del Pd, Mirello Crisafulli.

Agrigento, corsa al sindaco: centrodestra diviso e campo largo in sfida? Domande chiave Chi potrà vincere la sfida tra i due candidati del centrodestra? Come influenzerà la disputa sul simbolo M5S la tenuta del campo...

Amministrative, il caso, Palermo, Catania, il personaggio e sport: domani, 20 maggio 2026, sul giornale LA SICILIA x.com

Amministrative in Sicilia, il centrosinistra punta sulle donneNei dieci comuni più popolosi della Sicilia chiamati alle prossime elezioni amministrative, il centrosinistra sceglie di puntare sulle donne. Le coalizioni progressiste con il Partito Democratico sost ... tp24.it

Amministrative 2026, la coalizione progressista alla prova in Sicilia: tra alchimie romane e veti localiA Roma lo chiamano 'campo largo', ma in Sicilia la coalizione progressista si gioca tutti i pezzi alle Amministrative 2026. meridionews.it