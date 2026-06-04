Un tentativo di furto di rame è stato interrotto a Giussago, in provincia di Pavia. Il ladro è stato sorpreso in flagrante, grazie anche all’intervento di cittadini che hanno attivato un allarme tempestivo. La rapina, che prevedeva il furto di “oro rosso”, non è andata a buon fine. La presenza di persone nelle vicinanze e la loro reazione hanno impedito che il colpo andasse a termine.

GIUSSAGO (Pavia) Non tutti i colpi riescono ai predoni dell’oro rosso. Un furto di rame è stato infatti sventato, in parte forse per la poca scaltrezza del ladro, ma anche per il tempestivo allarme lanciato da cittadini non rimasti indiferenti. Verso le 20.30 di martedì, ancora con la luce del giorno nonostante il cielo scuro per maltempo, un uomo, all’apparenza da solo, è stato notato mentre stava armeggiando alle grondaie della scuola dell’infanzia in via Macchiavelli, alla frazione Guinzano di Giussago. Chi ha lanciato l’immediata richiesta d’intervento al 112 per il tentativo di furto in corso, è a sua volta stato notato da chi lo stava commettendo, che vistosi scoperto ha desistito e si è subito allontanato per non essere sorpreso in flagrante dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladro sorpreso in flagranza. Sfuma la razzia di “oro rosso“

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