Un giovane di 19 anni di origine tunisina, irregolare sul territorio e proveniente dall’hinterland napoletano, è stato arrestato in flagranza di reato a Pistoia. L’episodio si è verificato il 21 aprile 2026, quando l’uomo ha tentato di truffare un’anziana di 88 anni. Durante il tentativo, la donna ha consegnato al ladro un oggetto definito “oro rubato in gioielleria”.

Pistoia, 21 aprile 2026 – Arrestato in flagranza un 19enne di origine tunisina, irregolare sul territorio e proveniente dall’hinterland napoletano, responsabile di truffa aggravata ai danni di una donna di 88 anni. L’intervento è stato eseguito dalla squadra mobile della Polizia di Stato. Il raggiro. Secondo quanto ricostruito, l’anziana ha ricevuto una telefonata sulla linea fissa da parte di un uomo che si è presentato come appartenente alla Polizia di Stato. Con il pretesto di una rapina appena avvenuta in una gioielleria, l’interlocutore ha parlato della necessità di una perquisizione urgente nell’abitazione per verificare l’origine dei preziosi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Questo è l’oro rubato in gioielleria”. Anziana lo consegna al ladro, preso in flagranza

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