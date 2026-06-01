Il ladro mentre fa razzia all' interno del bar di via Bentini
Un uomo ha saccheggiato un bar di via Bentini, portando via la cassa e le slot machine. Dopo aver trafugato il bottino, è fuggito a bordo di un furgone, percorrendo contromano le strade di Bologna a velocità elevata. La polizia sta indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di furto e la fuga. Sono in corso verifiche per identificare il responsabile.
Rubati la cassa e le slot machine, poi la fuga contromano ad alta velocità con un furgone nella strade di Bologna. Inseguito e arrestato dalla Polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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