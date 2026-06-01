Il ladro mentre fa razzia all' interno del bar di via Bentini

Notizia in breve

Un uomo ha saccheggiato un bar di via Bentini, portando via la cassa e le slot machine. Dopo aver trafugato il bottino, è fuggito a bordo di un furgone, percorrendo contromano le strade di Bologna a velocità elevata. La polizia sta indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di furto e la fuga. Sono in corso verifiche per identificare il responsabile.