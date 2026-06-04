Due uomini accusati di aver svaligiato un appartamento sono stati fermati mentre tentavano di attraversare il confine in autostrada. La polizia li ha intercettati durante un controllo di routine, impedendo la loro fuga all’estero. I sospettati sono stati condotti in commissariato e poi portati in carcere. La vicenda riguarda un furto commesso nel quartiere alcuni giorni fa, con i dettagli ancora in fase di accertamento.

Perugia, 4 giugno 2026 - Erano diventati il terrore del quartiere: ora sono in carcere. La polizia ha bloccato una coppia, un uomo e una donna di origni rumene, rispettivamente classe 1983 e 1978, gravati da precedenti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di sei episodi di furto in abitazione, consumati e tentati. Il provvedimento ha avuto origine da un’attività tecnica della Mobile di Perugia, dalla quale è emerso che i due soggetti, avendo timore di essere sottoposti ad una misura cautelare personale, hanno tentato di darsi alla fuga prima dell’interrogatorio preventivo fissato dal gip. Tentata fuga e lo stop sull'autostrada Gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri d’appartamento cercano di fuggire all’estero: bloccati in autostrada

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Ladri in villa, per fuggire si lanciano dal balcone e finisco all'ospedale CivileAlle 3:30 di notte, un allarme ha segnalato un tentativo di furto in una villa di via Pace, a Torbole Casaglia.

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