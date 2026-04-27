Ruba in un appartamento di Porta Nuova e si cala dal balcone per fuggire | individuato e arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di svaligiare un appartamento in zona Porta Nuova. Secondo quanto ricostruito, l’individuo si sarebbe introdotto nell’abitazione e, una volta scoperto, si sarebbe calato dal balcone nel tentativo di scappare. La polizia lo ha intercettato poco dopo e lo ha condotto in commissariato. L’indagato è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Avrebbe commesso un furto in un appartamento di Porta Nuova, calandosi dal balcone per darsi alla fuga. Una fuga durata poco però, perché il 49enne ritenuto responsabile del colpo è stato individuato e arrestato dalla polizia. Tutto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi e in pieno giorno: la.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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