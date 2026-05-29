Ladri in villa per fuggire si lanciano dal balcone e finisco all' ospedale Civile

Alle 3:30 di notte, un allarme ha segnalato un tentativo di furto in una villa di via Pace, a Torbole Casaglia. Due ladri sono fuggiti saltando dal balcone e sono rimasti feriti, finendo in ospedale. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. Non ci sono altre informazioni sui danni o sui responsabili.

Erano le tre e mezza della scorsa notte, quando è stato lanciato l'allarme al 112 per segnalare un'intrusione in una villa di via Pace, a Torbole Casaglia. I carabinieri del Radiomobile di Chiari sono arrivati in pochi minuti sul posto e hanno trovato subito i segni inequivocabili di un furto in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ruba in un appartamento di Porta Nuova e si cala dal balcone per fuggire: individuato e arrestatoUn uomo è stato arrestato dopo aver tentato di svaligiare un appartamento in zona Porta Nuova.

Lanciano, rapina in villa: coppia aggredita da 4 ladri in pieno giornoA Lanciano, una coppia è stata vittima di una rapina in villa avvenuta durante le ore diurne.

Temi più discussi: Rubati ori e gioielli in villa, catturata la banda di ladri; Irruzione in una villa armi in pugno, i ladri sequestrano quattro persone e scappano con il bottino; Due ladri nella villetta, arrivano 50 vicini di casa: malviventi intrappolati nel giardino. I carabinieri: Così fate solo peggio; Rapine e furti in tutta Roma, oltre 100 anni di carcere per la banda dei rom di Villa Gordiani.

Dateli a noi, due ladri bloccati in una villa che volevano svaligiare. Fuori c’è la folla inferocita: salvati dai carabinieri – Il videoIn fuga un terzo complice, che ha presto capito quanto si stesse mettendo male la situazione fuori dalla casa a Merine, nel Salento. L'assedio e la trattativa per evitare il linciaggio dei due ladri L ... msn.com

Rubati ori e gioielli in villa, catturata la banda di ladriAvevano portato via gioielli, ori e orologi di lusso per un bottino dal valore di decine di migliaia di euro: i carabinieri fanno scattare il triplice arresto. A finire in manette, dopo un intervento ... ilrestodelcarlino.it