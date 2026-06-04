Labirinto della Masone prorogata fino al 13 settembre la mostra Erté Lo stile è tutto

È stata prorogata fino a domenica 13 settembre 2026 la mostra al Labirinto della Masone Erté. Lo stile è tutto, a cura di Valerio Terraroli e organizzata da Elisa Rizzardi, che invita il grande pubblico a conoscere al la figura di Erté, uno dei massimi esponenti dell’Art Déco nel mondo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Labirinto della Masone - Fontanellato

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