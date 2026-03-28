Erté lo stile è tutto | ecco la mostra al Labirinto della Masone inaugurata sabato 28 marzo

Al Labirinto della Masone è stata inaugurata sabato 28 marzo una mostra dedicata a Erté, intitolata

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? L'esposizione dedicata a uno dei massimi esponenti dell’Art Déco nel mondo a cura di Valerio Terraroli e organizzata da Elisa Rizzardi Per la primavera 2026 il Labirinto della Masone presenta la mostra Erté. Lo stile è tutto, a cura di Valerio Terraroli e organizzata da Elisa Rizzardi, che dal 28 marzo al 28 giugno 2026 farà conoscere al grande pubblico la figura di Erté, uno dei massimi esponenti dell’Art Déco nel mondo. L’esposizione intende offrire un’ampia rilettura dell’opera di Erté, restituendone la complessità e la modernità e proponendo... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Ci sono giorni che scorrono veloci. E altri che lasciano il segno. Venerdì, al Labirinto della Masone, abbiamo vissuto qualcosa che va oltre la formazione: connessioni, ispirazione, crescita condivisa. Insieme abbiamo creato qualcosa che continua anche oltre - facebook.com facebook