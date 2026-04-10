Erté Lo stile è tutto la mostra al Labirinto della Masone fino al 28 giugno

Per la primavera 2026 il Labirinto della Masone presenta la mostra Erté. Lo stile è tutto, a cura di Valerio Terraroli e organizzata da Elisa Rizzardi, che dal 28 marzo al 28 giugno 2026 farà conoscere al grande pubblico la figura di Erté, uno dei massimi esponenti dell’Art Déco nel mondo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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"Erté, lo stile è tutto": ecco la mostra al Labirinto della Masone inaugurata sabato 28 marzoServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? L'esposizione dedicata a uno dei massimi esponenti dell’Art Déco...

Temi più discussi: Erté. Lo stile è tutto; Franco Maria Ricci Editore celebra il suo Erté con una mostra al Labirinto della Masone; Erté al Labirinto della Masone: la mostra che racconta il maestro dell’Art Déco; Le invenzioni di Erté, maestro dell’Art Déco tra eleganza e design.

Vicino a Parma c’è l’intramontabile eleganza di Erté in mostra al Labirinto della MasoneA pochi kilometri da Parma, una mostra ripercorre la carriera del grande nome dell’Art Déco a cui Franco Maria Ricci dedicò un celebre volume nel 1970. Tra moda, teatro e grafica, un ritratto completo ... artribune.com

'Lo stile è tutto', una mostra dedicata alla figura di ErtéAlla figura di Erté, uno dei massimi esponenti dell'Art Déco nel mondo, è dedicata la mostra 'Lo stile è tutto' in programma al Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma) dal 28 marzo al 28 giugno ... ansa.it

IL LABIRINTO DELLA MASONE *La maggior parte degli italiani, non sanno che esiste! Il Labirinto della Masone, il più grande labirinto di bambù al mondo, si trova a Fontanellato, in provincia di Parma, precisamente in Strada Masone 121. Immerso nella camp - facebook.com facebook