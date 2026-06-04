Nella puntata del 4 giugno de La Volta Buona si è parlato di longevità e infedeltà. La trasmissione ha mostrato un confronto tra Wanda Nara e Icardi, assegnando a quest’ultimo un voto di 5. Nel frattempo, il conduttore ha anche commentato il Festival di Sanremo, attribuendogli un punteggio di 8. La puntata ha alternato discussioni di carattere personale e spettacolare.

La puntata del 4 giugno de La Volta Buona ci porta alla scoperta dei segreti della longevità, ma tocca anche temi di interesse comune come l’infedeltà. Un argomento che ha animato il salotto di Caterina Balivo, come sempre ricco di ospiti interessanti, da Corinne Clery a Simone Di Pasquale, passando per Samanta Togni e ovviamente Giancarlo Magalli, divenuto ormai una presenza fissa nel programma. Simone Di Pasquale e Samanta Togni coppia vincente. Voto: 7. Fra gli ospiti più apprezzati Simone Di Pasquale e Samanta Togni che si sono divertiti a ironizzare riguardo il tema del tradimento. I volti di Ballando con le Stelle hanno una complicità e una naturalezza che piace, ma soprattutto sanno intervenire nelle discussioni portando esperienze personali che fanno la differenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 4 giugno: lo scontro Wanda Nara-Icardi (5), il Sanremo di De Martino (8)

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