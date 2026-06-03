L’ex calciatore argentino ha ottenuto un provvedimento che respinge la richiesta di un assegno di mantenimento temporaneo. La decisione è stata presa in sede di udienza preliminare. La richiesta di mantenimento provvisorio era stata avanzata dall’altra parte, ma è stata rigettata dal giudice. La causa di divorzio tra i due è ancora in corso, con altre questioni legali da definire.

Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Alessandro Lucci a Milano. Moretto: «Ci possono essere contatti» Palestra, ora l’Inter ha fretta: senza Dumfries, i nerazzurri devono anticipare la concorrenza sull’esterno dell’Atalanta Carvajal con Palestra, l’Inter pensa allo spagnolo per completare il reparto! Tra dubbi e certezze, ecco che colpo sarebbe Inter, rivoluzione giovane: la strategia di mercato punta al futuro. Il messaggio di Oaktree Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Divorzio Icardi Wanda Nara, l’argentino vince il primo scontro: ‘no’ all’assegno di mantenimento provvisorio

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DESVALIJÓ A MAURO ICARDI: WANDA NARA VOLVIÓ AL PAÍS CON 18 VALIJAS

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Divorzio Icardi Wanda Nara: il Tribunale respinge la maxi richiesta di mantenimento provvisorioIl Tribunale ha respinto la richiesta di mantenimento provvisorio avanzata durante il procedimento di divorzio tra l’attaccante e l’ex moglie.

Perché Icardi non dovrà versare un assegno di mantenimento provvisorio (da 250mila euro) a Wanda NaraMauro Icardi non dovrà pagare un assegno di mantenimento provvisorio da 250 mila euro all’ex moglie.

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#ICARDI VINCE IN TRIBUNALE CONTRO #WANDANARA ? Secondo Adnkronos, l’attaccante non dovrà versare 250mila euro al mese di mantenimento provvisorio all’ex moglie dopo il divorzio di marzo 2025. Maxi richiesta respinta dal Tribunale di Mila x.com

Icardi vince in tribunale a Milano: non dovrà dare l’assegno di mantenimento a Wanda NaraIl calciatore, ex Inter, non pagherà i 250mila chiesti dalla ex moglie. Secondo il giudice la showgirl è giovane, professionalmente qualificata e pienamente in grado di produrre reddito autonomamente ... ilgiorno.it

Mauro Icardi vince in tribunale contro Wanda Nara, lei chiedeva 250mila euro di assegno mensile. Il giudice: È giovane e ha un buon redditoNuovo capitolo nella lunga battaglia giudiziaria tra l'ex calciatore del Galatasaray, Mauro Icardi, e l’ex moglie Wanda Nara. Il Tribunale ... msn.com