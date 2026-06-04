la voce di topo gigio compie 100 anni

La voce di Topo Gigio, che ha accompagnato il personaggio per decenni, compie 100 anni. È stata la voce di uno dei pupazzi più noti e amati da bambini di diverse generazioni in tutto il mondo.

AGI - Per decenni è stata la voce di Topo Gigio, più di un pupazzo. un personaggio amatissimo da generazioni di bambini in tutto il mondo. Adesso si appresta a festeggiare cento anni Peppino Mazzullo: il prossimo 6 giugno taglierà il traguardo di un secolo di vita. Lo farà a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina, dove vive dopo essersi ritirato dalle scene. In tanti si preparano a celebrarlo in piazza San Giovanni con una grande festa che si concluderà con il taglio della torta. Il legame con Topo Gigio. Un legame quello con Topo Gigio che è iniziato fin da quando Mazzullo era molto piccolo. Ha raccontato che aveva appena due anni, quando improvvisamente ha visto ai piedi del letto l'immagine di un topolino che gli faceva cenno di parlare con lui. 🔗 Leggi su Agi.it

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Peppino Mazzullo, la voce di Topo Gigio

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