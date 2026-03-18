Topo Gigio il Musical | la magia della fantasia al Brancaccio

Cosa: Topo Gigio il Musical – Strapazzami di coccole Tour, la prima fiaba musicale originale dedicata all’iconico personaggio creato da Maria Perego.. Dove e Quando: A Roma, presso il Teatro Brancaccio, dal 25 al 29 marzo 2026.. Perché: Uno spettacolo intergenerazionale che unisce memorie storiche, tecnologia teatrale e un cast di grandi professionisti per celebrare il potere dei sogni.. L’immaginario collettivo italiano, e non solo, si appresta a riabbracciare uno dei suoi simboli più puri e iconici. Topo Gigio, il topolino che ha sussurrato “strapazzami di coccole” a intere generazioni, torna protagonista assoluto in una veste inedita: un musical ambizioso che promette di trasformare il palcoscenico in un luogo dove la realtà e la finzione si fondono indissolubilmente. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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