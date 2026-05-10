Alvini dal triplete col Tuttocuoio alla A col Frosinone | La nostra idea di gioco è quella di Bayern e Psg
Il tecnico, al suo sesto campionato vinto, si appresta a guidare la squadra in Serie A dopo aver ottenuto il successo con il Tuttocuoio e aver maturato esperienza in altre categorie. Ha dichiarato che la sua idea di gioco si ispira ai modelli di Bayern Monaco e Psg, sottolineando che il calcio praticato non è mai banale. La sua carriera include anche un passaggio in Serie B con il Frosinone.
Il tecnico al sesto campionato vinto si prepara alla Serie A: "Qui non si fa un calcio banale. La salvezza sarà il mio scudetto".🔗 Leggi su Gazzetta.it
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