La Nazionale under 21 ha vinto per 1-0 contro il Lussemburgo grazie a un gol di Pio Esposito. La partita, che avrebbe dovuto mostrare il potenziale dei giovani, ha evidenziato le difficoltà della squadra, che ha faticato durante tutto l'incontro. La vittoria è arrivata con un solo gol e non ha comunque evitato le criticità emerse nel corso del match. La partita rappresenta un primo passo, ma anche un segnale di lavoro da approfondire.

Se questa doveva essere la Nazionale dei giovani pronta a dare speranza all’Italia che verrà dopo l’ennesima delusione Mondiale, dal primo test è arrivato il segnale che c’è ancora tantissimo lavoro da fare. L’Italia di Silvio Baldini, alla sua prima da ct ad interim, fatica tremendamente nell’amichevole contro il modesto Lussemburgo, nazionale numero 97 nel ranking mondiale. Serve un gol di Pio Esposito per evitare la figuraccia, che avrebbe avuto conseguenze anche sul ranking degli azzurri in vista dei sorteggi dei prossimi gironi di qualificazione. L’1-0 invece basta e avanza, con molti commentatori e giornali che già parlano di “buona la prima”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Nazionale dei giovani fatica col Lussemburgo: un gol di Pio Esposito basta per la vittoria

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