Fnp Cisl | La vita non va in pensione al via la campagna tesseramento 2026

La FNP CISL ha avviato la campagna di tesseramento 2026 con il messaggio “La vita non va in pensione”. La comunicazione sarà visibile negli spazi pubblici di affissione nelle prossime settimane.

“La vita non va in pensione”: è questo il messaggio scelto dalla FNP CISL, la categoria dei pensionati della CISL, per la campagna di tesseramento 2026 che nelle prossime settimane comparirà negli spazi pubblici di affissione. Si tratta di una presa di posizione chiara su cosa significa oggi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Pensionati Informa aprile 2026

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