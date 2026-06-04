La vita di Stefania in un video struggente commozione davanti al Comune | Ovunque sarai

Ieri pomeriggio, mercoledì 3 maggio, al termine della fiaccolata organizzata per ricordare Stefania Rago, donna vittima di femminicidio, il corteo si è fermato davanti a Palazzo di Città per un momento particolarmente intenso e carico di emozione. Sulla facciata dell'edificio è stato infatti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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