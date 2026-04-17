Lacrime di commozione a ' Stanno tutti invitati' | struggente il momento della dedica di Pio e Amedeo a Lino Banfi

Durante l’ultima puntata di giovedì 13 aprile, si è assistito a un momento molto emozionante di 'Stanno tutti invitati'. Pio e Amedeo hanno dedicato un pensiero a Lino Banfi, ricordando il suo ruolo nei più di cento film interpretati negli anni Settanta e Ottanta. La scena ha suscitato lacrime di commozione tra il pubblico presente in studio. La loro comicità si lega strettamente alle gag e alle scene di quegli anni, che hanno contribuito a farli conoscere.

Ce ne saremmo accorti ugualmente: la comicità di Pio e Amedeo è anche e soprattutto figlia delle gag e delle scene dei film, oltre 100 in carriera, degli anni Settanta-Ottanta interpretati da Lino Banfi, l'attore nato a Canosa di Puglia, che nella puntata di giovedì 13 aprile, ultima delle ultime.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate "Stanno tutti invitati" di Pio e Amedeo, il trionfo dell’ovvietàC’è un inspiegabile (per noi) mistero della tv che Mediaset alimenta con cadenza regolare ed è la presenza di Pio e Amedeo, ritornati con “Stanno... Canale 5 pronta per “Stanno tutti invitati”: il ritorno in tv di Pio e AmedeoIl primo amore non si scorda mai: dopo il grande successo cinematografico con “Oi vita mia”, Pio e Amedeo tornano sul piccolo schermo con un nuovo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’ultimo saluto a Paola. Lacrime e commozione; Domenica In: il momento di commozione di Scamarcio e le lacrime in Piazza San Marco; I fiori e le lacrime di Romina Castro, cugina di Giacomo Bongiorni ucciso a Massa: Qui è morto, ora deve succedere qualcosa; Donnarumma in lacrime: 'Mi sento responsabile, ma torneremo grandi'. Mara Venier in lacrime con Serena Brancale a Domenica In ‘sgrida’ Barbara Foria: Non c’è niente da sdrammatizzare. Che cosa è successoLacrime di commozione a Domenica In – Speciale Sanremo. Dopo l’esibizione di Serena Brancale, che ripropone il brano Qui con me dedicato alla madre scomparsa, Mara Venier cede all’emozione e si ... ilfattoquotidiano.it Serale Amici 25, Nicola in lacrime per la madre scomparsa: il dolce gesto di Maria De FilippiMomento di sincera emozione al Serale di Amici 25: Nicola Marchionni in lacrime per la madre scomparsa. Maria De Filippi fa un gesto commovente. mondotv24.it Oggi, tornando da scuola, mi aspettava una sorpresa immensa: un pacco gigante, con un’etichetta che parlava già da sola. Non sono riuscita a trattenere le lacrime. Erano lacrime di gioia, di sollievo, di gratitudine. In questi giorni ho attraversato momenti di pa facebook