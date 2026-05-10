I video de La vita in diretta sui pavoni di Punta Marina sono ovunque e c'è chi chiede di farne una serie tv

Negli ultimi sette giorni, i pavoni di Punta Marina sono diventati protagonisti sui social e sui mezzi di comunicazione, grazie ai video trasmessi durante la trasmissione televisiva La Vita in Diretta su Rai1, condotta da Alberto Matano. Questi filmati mostrano gli uccelli in diverse situazioni, attirando l’attenzione di molti spettatori e anche di alcuni che hanno proposto di realizzare una serie televisiva dedicata a loro.

I pavoni di Punta Marina sono ovunque, complici i video de La Vita in diretta, che da una settimana se ne occupa su Rai1 con la mediazione in studio di Alberto Matano. La gestione della fauna locale si è trasformata in una saga popolare, capace di scalare le vette dell'audience televisiva nazionale. Fioccanno parodie, remix, meme e c'è chi chiede a gran voce di farne una serie tv.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: “Bastaaaa”: il servizio De La Vita in Diretta sui pavoni che hanno ‘invaso’ Punta Marina è virale. C’è chi sorride e chi grida al ‘degrado’ della tv: ma sarà questo il vero degrado?

Leggi anche: L’invasione dei pavoni, Punta Marina colonizzata e cittadini esasperati: “Oltre 100: sono ovunque”

Argomenti più discussi: Punta Marina e il dramma dell’invasione dei pavoni – Il video; Punta Marina, il paese invaso dai pavoni attira anche le telecamere: in tv lo scontro fra pro e contro; Bastaaaa: il servizio De La Vita in Diretta sui pavoni che hanno 'invaso' Punta Marina è virale. C'è chi sorride e chi grida al 'degrado' della tv: ma sarà questo il vero degrado?; La vita in diretta: dopo Gioacchina e i gatti in casa arrivano i pavoni infestanti in città. Ma siamo sicuri che sia davvero informazione?.