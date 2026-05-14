Latina raid nei campi | 93 braccianti schiavi tra sporcizia e abuso

A Latina, i carabinieri hanno condotto un'operazione nei campi agricoli che ha portato all’identificazione di 93 braccianti considerati schiavi. Le forze dell’ordine hanno trovato condizioni di lavoro caratterizzate da sporcizia e abusi. Durante le ispezioni sono emersi dubbi su come le aziende riuscissero a coprire i turni di lavoro e si indagano i legami tra i proprietari delle sette imprese coinvolte.

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? Domande chiave Come facevano le aziende a nascondere i turni massacraci ai controlli?. Quali legami uniscono i proprietari delle sette aziende ispezionate?. Perché i salari reali erano così diversi da quelli dichiarati?. Cosa si nascondeva dietro le condizioni igieniche degli spogliatoi?.? In Breve Operazione del 13 maggio coinvolge Sezze, Pontinia, Cisterna, Priverno e Fondi.. 93 braccianti di India, Bangladesh e Nord Africa senza contratti regolari.. Salari reali inferiori a quelli dichiarati e turni massacranti documentati.. Carcassa di topo rinvenuta dai finanzieri negli spogliatoi di Priverno.. La Guardia di Finanza ha condotto un’operazione massiccia il 13 maggio nelle aziende del comparto agroalimentare della provincia di Latina, individuando 93 lavoratori stranieri e gravi violazioni contrattuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina, raid nei campi: 93 braccianti schiavi tra sporcizia e abuso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Braccianti pakistani nei campi a cinque euro all'ora senza riposo, in carcere un "caporale"Una rete di sfruttamento spietata, basata sul bisogno e sulla disperazione di chi cerca un futuro migliore, è stata smantellata nella giornata di... Punta Marina: pavoni in rivolta tra grida e sporcizia nei giardini? Cosa sapere A Punta Marina la colonia di pavoni raggiunge circa 120 esemplari durante gli accoppiamenti.