Alle nove del mattino, il sole già picchia forte sulla Sibaritide, mentre i braccianti si preparano a entrare nei campi. Lavorano alle prime luci dell’alba per circa tre euro all’ora, spesso soggetti a sfruttamento e violenze da parte di chi gestisce le attività agricole. La loro giornata si prolunga in condizioni dure, tra fatica e minacce, in una catena di sfruttamento che dura tutto il giorno.

Cosenza, dal nostro inviato – Alle nove del mattino è già caldo come se fosse quello di luglio il sole che scalda la Sibaritide. È in questa distesa di terra brulla e polverosa, stretta tra il Parco del Pollino e la Sila Greca fino a tuffarsi nel blu intenso dello Ionio, che il caporalato ’grigio’ prolifica e miete vittime. “Non abbiamo mai sottovalutato la violenza in tutte le sue forme – osserva Federica Pietramala, segretaria generale di Flai Cgil per l’intera area – ma mai pensavamo che si potesse arrivare a tanto. Quello che è successo ci ha aperto gli occhi”. La lotteria del decreto flussi: tanti clic, pochi arrivi. Dalle domande ai... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La vita agra dei braccianti, schiavi dei ’kapò’: all’alba nei campi per 3 euro l’ora. “Una catena di sfruttamento e violenze”

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