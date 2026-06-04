Bologna, 4 giugno 2026 - La Virtus cade in gara 3. Nella bolgia del Taliercio la Virtus cade 89-85 nonostante uno straordinario Carsen Edwards. Discreta prova di Diouf e di Diarra, bene Niang, ma coach Jakovljevic ha poco fosforo e meno punti dai suoi playmaker Hackett e Dos Santos e da Morgan. Vince Venezia, sotto per 30’ ma capace nell’ultimo quarto di mettere avanti la testa e di restare avanti fino alla fine. Oltre agli indisponibili Derrick Alston Junior e Alessandro Pajola, salta la sfida del Taliercio anche Luca Vildoza per i postumi di una contusione rimediata in Gara 2 a seguito della quale ha riportato una lesione muscolare da trauma diretto della parete addominale destra, con il giocatore che verrà rivalutato per Gara 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus cade a Venezia, lo straordinario Edwards non basta

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