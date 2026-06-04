La Virtus cade a Venezia lo straordinario Edwards non basta
La Virtus Bologna perde gara 3 a Venezia con il punteggio di 89-85. Nonostante una prestazione eccezionale di Carsen Edwards, la squadra non riesce a ribaltare il risultato. La partita si svolge nel palazzetto veneziano, con i padroni di casa che mantengono il vantaggio fino alla fine. Edwards segna 27 punti, ma non basta per evitare la sconfitta. La serie si conclude con questa gara, lasciando la Virtus fuori dalla competizione.
Bologna, 4 giugno 2026 - La Virtus cade in gara 3. Nella bolgia del Taliercio la Virtus cade 89-85 nonostante uno straordinario Carsen Edwards. Discreta prova di Diouf e di Diarra, bene Niang, ma coach Jakovljevic ha poco fosforo e meno punti dai suoi playmaker Hackett e Dos Santos e da Morgan. Vince Venezia, sotto per 30’ ma capace nell’ultimo quarto di mettere avanti la testa e di restare avanti fino alla fine. Oltre agli indisponibili Derrick Alston Junior e Alessandro Pajola, salta la sfida del Taliercio anche Luca Vildoza per i postumi di una contusione rimediata in Gara 2 a seguito della quale ha riportato una lesione muscolare da trauma diretto della parete addominale destra, con il giocatore che verrà rivalutato per Gara 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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