Turismo lento boom della Via Francigena | la Lombardia tra le mete simbolo

Notizia in breve

Nel 2025, il turismo lungo la Via Francigena ha registrato un aumento costante, con la Lombardia che si conferma tra le mete più visitate. La regione si distingue come uno dei punti di riferimento del percorso europeo, attirando un numero crescente di pellegrini e visitatori interessati a percorsi a piedi e in bicicletta. I dati mostrano un incremento nelle presenze rispetto agli anni precedenti, confermando l’interesse verso il turismo lento e sostenibile lungo questa via storica.