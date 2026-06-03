Turismo lento boom della Via Francigena | la Lombardia tra le mete simbolo
Nel 2025, il turismo lungo la Via Francigena ha registrato un aumento costante, con la Lombardia che si conferma tra le mete più visitate. La regione si distingue come uno dei punti di riferimento del percorso europeo, attirando un numero crescente di pellegrini e visitatori interessati a percorsi a piedi e in bicicletta. I dati mostrano un incremento nelle presenze rispetto agli anni precedenti, confermando l’interesse verso il turismo lento e sostenibile lungo questa via storica.
Nel 2025 il turismo lento lungo la Via Francigena continua a crescere e la Lombardia si conferma uno dei territori chiave del celebre cammino europeo. Secondo i dati dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), sono state distribuite quasi 20mila credenziali del pellegrino lungo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie e thread social correlati
Poggibonsi e la Francigena. Un’intera giornata dedicata al business del turismo lentoA Poggibonsi si terrà sabato un evento focalizzato sul turismo lento lungo la Francigena.
Via Francigena nell’associazione europea, ok in commissione. Quintavalla: «Promuoviamo un turismo lento»In commissione “Politiche economiche” è stato approvato il progetto di legge che permette alla Regione Emilia-Romagna di aderire all’Associazione...
Turismo lento, boom della Via Francigena: la Lombardia tra le mete simboloNel 2025 il turismo lento lungo la Via Francigena continua a crescere e la Lombardia si conferma uno dei territori chiave del celebre cammino europeo. Secondo i dati dell’Associazione Europea delle Vi ... milanotoday.it
Via Francigena, cresce il turismo lentoCresce il turismo lento lungo la Via Francigena e la Campania si conferma una delle regioni più autentiche e meno conosciute del cammino europeo. (ANSA) ... ansa.it