La verità di Cusani | Io l’unico colpevole Scelta di responsabilità Lo scambio con Sama
Un uomo ha dichiarato di essere l’unico colpevole, definendo la sua scelta come un atto di responsabilità. La sua dichiarazione è stata fatta durante uno scambio con un’altra persona, in cui ha sottolineato di aver preso su di sé la colpa. La conversazione si è svolta in un contesto di confronto diretto e senza mezzi termini. Nessun altro coinvolgimento è stato menzionato, e non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse o reazioni esterne.
Chiamatelo colpevole. Non è solo il titolo di un libro – del suo – ma un atto di coscienza. "Una scelta di responsabilità". La sua voce esce con incedere deciso. È rotta dall’emozione solo quando parla dell’"amico Raul". Il colpevole, corrisponde al nome di Sergio Cusani, l’uomo che nel processo Enimont – il più tragicamente scenografico di tutta la tremenda epopea di Mani Pulite – ha pagato per tutti. Ieri sera, accanto a lui (e al moderatore Cristiano Bendin, capo della redazione del Carlino), c’era Carlo Sama. Lui, che fu il braccio destro di Gardini. La loro è, in fondo, la storia del Paese. Fra tragicità, discese ardite e faticose risalite parafrasando Lucio Battisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Presentazione dei libri di Carlo Sama e Sergio CusaniVenerdì 15 maggio 2026 alle ore 17 si terrà un incontro culturale dedicato alla presentazione dei libri di Carlo Sama e Sergio Cusani.
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