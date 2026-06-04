La verità di Cusani | Io l’unico colpevole Scelta di responsabilità Lo scambio con Sama

Notizia in breve

Un uomo ha dichiarato di essere l’unico colpevole, definendo la sua scelta come un atto di responsabilità. La sua dichiarazione è stata fatta durante uno scambio con un’altra persona, in cui ha sottolineato di aver preso su di sé la colpa. La conversazione si è svolta in un contesto di confronto diretto e senza mezzi termini. Nessun altro coinvolgimento è stato menzionato, e non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse o reazioni esterne.