Appuntamento con la memoria | storie che hanno cambiato l' Italia con Sergio Cusani e Carlo Sama

Mercoledì 3 alle 17.30, presso la libreria Libraccio in piazza Trento e Trieste, si terrà un doppio incontro dedicato alla memoria. Due autori, Sergio Cusani e Carlo Sama, presenteranno storie che hanno segnato l’Italia. La serata sarà un’occasione per ascoltare narrazioni e testimonianze legate a eventi storici che hanno avuto un impatto sul Paese. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.

Doppio appuntamento con la memoria, mercoledì 3 alle 17.30, presso la libreria Libraccio (piazza Trento e Trieste). Sergio Cusani e Carlo Sama presentano rispettivamente ‘Il colpevole’ e ‘La caduta di un impero’. Modera Cristiano Bendin.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday‘Il colpevole’. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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